Денис Сєдашов

Півзахисник збірної Франції Раян Шеркі у влозі національної команди показав залаштунки командного обіду та з гумором розповів про гастрономічні звички своїх партнерів.

Екскурсію їдальнею гравець Манчестер Сіті розпочав із демонстрації ієрархії за столом. Як виявилося, місця на чолі виділені для головних зірок триколорових — Кіліана Мбаппе, Усмана Дембеле та Майкла Олісе (щоправда, у момент зйомки за столом сидів лише Олісе).

Проте найбільше уваги привернув інший край столу, де обідали Люка Дінь та Н'Голо Канте. Шеркі не впустив можливості підшутити над скромним півзахисником Фенербахче та його вмістом тарілки.

Н'Голо? Ти що за дивну тарілку собі зібрав? Н'Голо змішує все підряд. Одного разу він змішав суші з горіхами. Це просто божевілля.

Сам Канте на такий тролінг відреагував у своєму фірмовому стилі — лише сором'язливо посміхнувся на камеру.

A table avec... Rayan Cherki pic.twitter.com/GMQLtAoBaE — Equipe de France (@equipedefrance) June 13, 2026

Нагадаємо, збірна Франції ставала чемпіоном світу у 1998 та 2018 роках, а на попередньому Мундіалі в Катарі дійшла до фіналу.

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