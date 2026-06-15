Обід у збірній Франції. Шеркі показав, де сидить Мбаппе, та потролив Канте за «божевілля» у тарілці
У таборі збірної Франції панує чудова атмосфера
37 хвилин томуПідписатися в
Півзахисник збірної Франції Раян Шеркі у влозі національної команди показав залаштунки командного обіду та з гумором розповів про гастрономічні звички своїх партнерів.
Екскурсію їдальнею гравець Манчестер Сіті розпочав із демонстрації ієрархії за столом. Як виявилося, місця на чолі виділені для головних зірок триколорових — Кіліана Мбаппе, Усмана Дембеле та Майкла Олісе (щоправда, у момент зйомки за столом сидів лише Олісе).
Проте найбільше уваги привернув інший край столу, де обідали Люка Дінь та Н'Голо Канте. Шеркі не впустив можливості підшутити над скромним півзахисником Фенербахче та його вмістом тарілки.
Н'Голо? Ти що за дивну тарілку собі зібрав? Н'Голо змішує все підряд. Одного разу він змішав суші з горіхами. Це просто божевілля.
Сам Канте на такий тролінг відреагував у своєму фірмовому стилі — лише сором'язливо посміхнувся на камеру.
Нагадаємо, збірна Франції ставала чемпіоном світу у 1998 та 2018 роках, а на попередньому Мундіалі в Катарі дійшла до фіналу.
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