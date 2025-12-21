Французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе прокоментував повторення рекорду Кріштіану Роналду за кількістю голів за Реал в одному календарному році, після переможного матчу з Севільєю.

«Особливий день, бо це мій день народження. Я завжди казав, що з дитинства мрію зіграти професійний матч у свій день народження, а тим більше — у команді моєї мрії. Метою було завершити рік перемогою.

Це неймовірно — у мій перший рік зробити це, повторити рекорд Кріштіану, мого кумира, найкращого гравця в історії Реала. Святкування — для нього, я хотів зробити жест на його адресу, бо він завжди добре до мене ставився, допомагав адаптуватися в Мадриді, а тепер добре, що я допомагаю Реалу вигравати матчі.

Сьогодні я хотів поділитися цим із ним, у нас дуже хороші стосунки, він тепер мій друг, і я передаю йому вітання, а також усім вболівальникам Реала — щасливого Різдва та щасливого Нового року», — сказав Мбаппе для Marca.