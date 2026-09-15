Стосунки між двома головними зірками збірної Франції – Кіліаном Мбаппе та Усманом Дембеле – опинилися під серйозною напругою. Причиною стали нещодавні висловлювання форварда Реала про його колишній клуб ПСЖ.

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Мбаппе заявив, що в його останньому сезоні в паризькій команді не було інших яскравих фігур, окрім нього, а Дембеле став по-справжньому впізнаваним лише після переходу до Реала.

«Дембеле та його оточення дуже важко сприйняли слова Кіліана, вони розлючені. Вони вважають це своєрідною зрадою. Мбаппе налаштував проти себе багатьох гравців збірної Франції, які просто не розуміють його заяв. Наразі в таборі Les Bleus є дві окремі команди», – заявив колишній представник Франції, а нині журналіст Жером Ротен в ефірі Rothen s'enflamme.

Ще більше Дембеле могла розлютити відповідь Мбаппе щодо «Золотого м'яча»-2026. В інтерв'ю L'Équipe нападник Реала заявив, що «не бачить іншого гравця, який був би кращим за нього минулого сезону».