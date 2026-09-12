Форвард мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе в інтерв’ю France Football розповів про прізвисько, яке останнім часом дедалі частіше лунає на його адресу. Йдеться про слово «диктатор» – так його називають не лише вболівальники, а й деякі засоби масової інформації.

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Мбаппе зізнався, що спочатку сприймав подібні порівняння як звичайний жарт, однак згодом побачив у них і значно менш веселий бік.

«З одного боку, це смішно, бо для деяких це просто жарт. Але в цьому є й менш смішний бік, бо ми знаємо, яку шкоду такі люди завдали протягом історії. Порівнювати мене з людьми, які вбивають інших або які зробили мільйони й мільйони людей нещасними... Не думаю, що я коли-небудь робив щось подібне у своєму житті», – відверто заявив француз.

Раніше Усман Дембеле жартома назвав Мбаппе Мобуту, натякаючи на колишнього диктатора Заїру, нині Демократичної Республіки Конго. Мобуту керував країною близько трьох десятиліть. Його правління супроводжувалося репресіями, катуваннями та кумівством, а також публічними стратами.