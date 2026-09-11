«Ніхто не провів сезон краще за мене»: Мбаппе оцінив шанси виграти Золотий м'яч
Французький нападник впевнений у своїй перемозі
Нападник мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував свої шанси на здобуття Золотого м'яча за підсумками сезону. Слова наводить L’Équipe.
У мене є відчуття, що я можу виграти Золотий м'яч цього року. Це одна з моїх цілей, і часу залишилося небагато... Об'єктивно, я можу зрозуміти тих, хто голосує інакше. Не існує диктатури думки. Але коли аналізуєш аргументи та конкуренцію, це не було б несправедливо. Ніхто не провів минулий сезон краще, ніж я.
У минулому сезоні французький форвард став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів), Ла Ліги (25) та чемпіонату світу-2026 (10).
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