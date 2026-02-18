Центрфорвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе звернувся до УЄФА через расистські образи на адресу свого одноклубника Вінісіуса Жуніора під час першого стикового матчу Ліги чемпіонів проти Бенфіки, який завершився перемогою іспанського клубу з рахунком 1:0. Про це повідомляє Marca.

У мене немає претензій саме до клубу і Моурінью. Це дуже сильний тренер. Але їхній футболіст, який дозволив собі таку поведінку, не може більше грати в такому турнірі. УЄФА, сподіваюся, ви вживете необхідних заходів. Цей епізод потрібно ретельно розібрати, — заявив Мбаппе.

Нагадаємо, що півзахисник Бенфіки Джанлука Престіанні під час гри дозволив собі расистські висловлювання на адресу Вінісіуса.

Матч у Лісабоні завершився мінімальною перемогою Реала, а єдиний м’яч у зустрічі забив Вінісіус Жуніор.