Головний тренер Бенфіка Жозе Моурінью поділився очікуваннями від матчу-відповіді стикового раунду Ліга чемпіонів УЄФА проти Реал Мадрид. Про це повідомляє португальське видання O Jogo.

У першій зустрічі лісабонський клуб мінімально поступився на власному полі з рахунком 0:1, тож у Мадриді змушений буде відіграватися.

Зараз потрібно відпочити і подумати про гру з Авешем, а вже потім — про матч у Мадриді. Я сказав гравцям дуже прості речі. Як і на загальному етапі, повторював, що поки є життя — є надія, і поки на кону є очки, ми будемо за них боротися. Тепер річ не в очках, а в усьому протистоянні, де ми поступаємося 0:1. Нам доведеться грати проти фантастичної команди на стадіоні Сантьяго Бернабеу, який чинить серйозний тиск. І подивимося, чи приїде Ентоні Тейлор, — передає слова Моурінью O Jogo.

Раніше наставник вже мав емоційний конфлікт із англійським арбітром Ентоні Тейлором після фіналу Ліги Європи 2023. Тоді Жозе Моурінью після поразки його Роми в серії пенальті від Севльї на парковці стадіону Пушкаш Арена в Будапешті жорстко вилаявся на англійського арбітра.

Матч-відповідь відбудеться в Мадриді, де Бенфіці потрібно здобувати перемогу, аби зберегти шанси на продовження боротьби в турнірі.