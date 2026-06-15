Кароліна вперше за 20 років завоювала Кубок Стенлі, у фіналі перемігши Вегас
Харрікейнз знову стали найкращою командою НХЛ
близько 2 годин томуПідписатися в
Кароліна / Фото - NHL
У ніч на 15 червня відбувся шостий матч фінальної серії Кубка Стенлі сезону-25/26.
Кароліна перемогла Вегас та виграла Кубок Стенлі.
Кароліна стала чемпіоном вдруге в історії. У фіналі 2006 року Харрікейнз обіграли Едмонтон (4:3).
НХЛ. Кубок Стенлі. Фінал
Вегас – Кароліна 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), рахунок у серії 2:4
Нагадаємо, збірна України з хокею піднялася на три позиції у рейтингу IIHF та увійшла до топ-20.