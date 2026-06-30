«Мені плювати на критику»: Куман відреагував на невдоволення тактикою збірної Нідерландів
Головний тренер прокоментував тактичні рішення після припинення боротьби на Мундіалі
близько 2 годин томуПідписатися в
Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман емоційно відреагував на критику на адресу команди після вильоту з чемпіонату світу-2026.
Під час флеш-інтерв'ю після поєдинку керманич помаранчевих прокоментував обговорення тактичних рішень тренерського штабу та наголосив, що не зважає на тиск з боку громадськості та преси.
Вся Голландія казала, що нам потрібно грати з п'ятьма захисниками. Ми зіграли з п'ятіркою в обороні — і все одно нас розкритикували. Повторю ще раз: мені плювати на критику.
ЧС-2026: Визначилася перша пара 1/8 фіналу.