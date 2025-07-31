Ліонель Мессі прокоментував свою готовність після пропущеного матчу в МЛС. Форвард Інтер Маямі не зіграв у поєдинку проти Цинциннаті (0:0) через дискваліфікацію, яку отримав за відмову участі в матчі зірок.

Аргентинець повернувся на поле у грі проти мексиканського Атласу (2:1) в рамках групового етапу Кубка Ліг, провівши весь матч.