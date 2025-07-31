Мессі: «Чим більше матчів я проводжу, тим краще фізично себе почуваю»
Аргентинець прокоментував свою фізичну форму після дискваліфікації
близько 1 години тому
Ліонель Мессі прокоментував свою готовність після пропущеного матчу в МЛС. Форвард Інтер Маямі не зіграв у поєдинку проти Цинциннаті (0:0) через дискваліфікацію, яку отримав за відмову участі в матчі зірок.
Аргентинець повернувся на поле у грі проти мексиканського Атласу (2:1) в рамках групового етапу Кубка Ліг, провівши весь матч.
Правда в тому, що було непросто через спеку і те, що я пропустив попередній матч. Можливо, здається, що відпочинок — це добре, але для мене це насправді навіть гірше, тому що я хочу грати. Чим більше матчів я проводжу, тим краще фізично себе почуваю. Мені не дали зіграти в минулому матчі, і я відчув це в першому таймі гри з Атласом. Головне, що ми перемогли — сказав Ліонель Мессі.
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