Денис Сєдашов

Сьогодні, 22 квітня, визначиться другий фіналіст Кубка України з футболу сезону-2025/26. У Житомирі на Центральному міському стадіоні зійдуться харківський Металіст 1925 та ФК Чернігів.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Металіст 1925 — Чернігів буде доступна вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Переможець цього протистояння отримає право поборотися за трофей у фіналі, де на нього вже чекає київське Динамо.