Металіст 1925 — ФК Чернігів: де і коли дивитися півфінал Кубка України
Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом
Фото: ФК Чернігів
Сьогодні, 22 квітня, визначиться другий фіналіст Кубка України з футболу сезону-2025/26. У Житомирі на Центральному міському стадіоні зійдуться харківський Металіст 1925 та ФК Чернігів.
Стартовий свисток зустрічі пролунає о 18:00 за київським часом.
Пряма трансляція матчу Металіст 1925 — Чернігів буде доступна вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.
Переможець цього протистояння отримає право поборотися за трофей у фіналі, де на нього вже чекає київське Динамо.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05