Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 6 вересня, у рамках п’ятого туру української Першої ліги.

Вікторія на своєму полі мінімально перемогла Металіст. Єдиний і вирішальний гол у матчі вже на 8-й хвилині забив Максим Бойко. Майже повного ігрового часу не вистачило гостям, аби відігратися.

В іншому поєдинку туру Агробізнес здобув вольову перемогу над Поділлям. Всі основні події припали на другий тайм. Після голу Ніколишина гості вийшли вперед, проте господарі зуміли переламати хід гри завдяки влучним ударам Толочка та Войтіховського, що забив за п’ять хвилин до кінця основного часу.

Також сьогодні мав відбутися поєдинок Чернігів – Лівий Берег. Через затяжну тривогу в Чернігівській області його перенесено на пізніший термін. Нова дата буде повідомлена додатково.

Вікторія набрала шість очок і залишила зону перехідних матчів. Агробізнес наздогнав лідера Буковину (по 11 балів). Металіст і Поділля мають по одному пункту і замикають турнірну таблицю.

Перша ліга, п’ятий тур

Вікторія – Металіст 1:0

Гол: Максим Бойко, 8

Агробізнес – Поділля 2:1

Голи: Толочко, 68, Войтіховський, 85 – Ніколишин, 49