Мічел: «Найкращий гравець, який у мене коли-небудь був в Жироні»
Тренер похвалив Стуані
близько 4 годин тому
Крістіан Стуані/фото: Жирона
Головний тренер Жирони Мічел назвав найсильнішого гравця, з яким йому доводилося співпрацювати. Фахівець відзначив легенду каталонської команди уругвайського нападника Крістіана Стуані.
«Крістіан Стуані – найкращий гравець, який у мене коли-небудь був в Жироні, це найрішучіший гравець. Я повністю йому довіряю», – сказав Мічел.
У поточному сезоні Стуані взяв участь у 14 зустрічах і відзначився трьома забитими м'ячами.
Раніше Стуані висловився щодо незабитого пенальті у матчі проти Севільї.
