Головний тренер Жирони Мічел прокоментував мінімальну поразку своєї команди у поєдинку 22-го туру Ла Ліги проти Реала Ов'єдо з рахунком 0:1. Цей результат став для каталонського клубу першим програшем у 2026 році.

«Ми контролювали гру, але нам потрібно створювати більше моментів, бути рішучішими та діяти вертикальніше в завершальній фазі атак. У нас було близько 60% володіння м’ячем, але цього недостатньо, якщо ти не завдаєш шкоди супернику. Нам бракувало останнього кроку в заключній третині поля, а це найважливіше у футболі

Настає момент, коли не потрібно віддавати ще один пас. Потрібно бити, подавати, йти агресивно в штрафний майданчик. Це можна натренувати. Неможливо забити, якщо ти не б’єш по воротах».