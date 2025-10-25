Італійський Мілан має на меті підписання півзахисника Манчестер Сіті Матео Ковачича, повідомляє CaughtOffside. За даними джерела, 31-річний хорват незадоволений своїм ігровим часом у складі англійського клубу та розглядає можливість зміни команди.

Раніше Сіті проводив переговори щодо продовження контракту з футболістом, проте процес було припинено через невизначеність Ковачича щодо подальшого майбутнього. Цією ситуацією має намір скористатися Мілан, який вважається головним претендентом на його підписання. Інтерес до півзахисника також виявляють Вест Хем та Астон Вілла.

Поточний контракт Ковачича з Манчестер Сіті розрахований до 30 червня 2027, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить близько 20 мільйонів євро.

Раніше Матео вже виступав в Італії, захищаючи кольори міланського Інтера. Цього сезону він провів за Сіті всього 37 хвилин ігрового часу.

