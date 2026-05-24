Наполі переміг Удінезе і здобув срібні медалі чемпіонату Італії
Єдиний гол у зустрічі забив Расмус Гойлунн
близько 15 годин тому
Наполі вдома мінімально переміг Удінезе з рахунком матчі заключного, 38-го туру чемпіонату Італії.
Єдиний гол у поєдинку в середині першого тайму забив Расмус Гойлунн, який відзначився після передачі Кевіна Де Брюйне. У другій половині зустрічі захисник гостей Крістіан Кабаселе отримав червону картку.
Серія А. 38-й тур
Наполі – Удінезе – 1:0
Гол: Гойлунн, 24
Завдяки цим трьом очкам команда Антоніо Конте набрала 76 балів і підсумувала сезон на другому місці турнірної таблиці. Удінезе завершив першість на 10-му рядку, маючи в активі 50 пунктів.
Евертон Віталія Миколенка мінімально поступився Тоттенгему в заключному турі АПЛ.
Поділитись