Денис Сєдашов

Рома на виїзді перемогла Верону у матчі заключного, 38-го туру італійської Серії А.

У першому таймі римляни володіли перевагою, але відкрити рахунок не змогли. По завершенні перерви господарі залишилися в меншості — другу жовту картку отримав захисник Верони Валентіні. На 56-й хвилині нападник Роми Мален не реалізував пенальті, проте сам же його добив м'яч у порожні ворота. Остаточний рахунок у компенсований час встановив Ель-Шаараві.

Український форвард Роми Довбик, який нещодавно відновився після важкої травми, провів усю зустріч на лаві запасних.

Серія А. 38-й тур

Верона – Рома – 0:2

Голи: Мален, 56, Ель-Шаараві, 90+3

Вилучення: Валентіні, 50

Завдяки цій перемозі та втраті очок Міланом, Рома набрала 73 бали і фінішувала на третьому місці чемпіонату Італії. Верона з 28 очками завершила сезон на 19-му рядку та вилетіла до Серії В.

Наполі переміг Удінезе і здобув срібні медалі чемпіонату Італії.