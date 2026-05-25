Рома обіграла Верону та завоювала бронзові медалі Серії А
У складі переможців забили м'ячі Мален і Ель-Шаараві
близько 4 годин тому
Рома на виїзді перемогла Верону у матчі заключного, 38-го туру італійської Серії А.
У першому таймі римляни володіли перевагою, але відкрити рахунок не змогли. По завершенні перерви господарі залишилися в меншості — другу жовту картку отримав захисник Верони Валентіні. На 56-й хвилині нападник Роми Мален не реалізував пенальті, проте сам же його добив м'яч у порожні ворота. Остаточний рахунок у компенсований час встановив Ель-Шаараві.
Український форвард Роми Довбик, який нещодавно відновився після важкої травми, провів усю зустріч на лаві запасних.
Серія А. 38-й тур
Верона – Рома – 0:2
Голи: Мален, 56, Ель-Шаараві, 90+3
Вилучення: Валентіні, 50
На 56-й хвилині Мален не реалізував пенальті
Завдяки цій перемозі та втраті очок Міланом, Рома набрала 73 бали і фінішувала на третьому місці чемпіонату Італії. Верона з 28 очками завершила сезон на 19-му рядку та вилетіла до Серії В.
Наполі переміг Удінезе і здобув срібні медалі чемпіонату Італії.
