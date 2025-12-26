Вільярреал виявляє інтерес до українського голкіпера мадридського Реалу Андрія Луніна, інформує іспанське видання Fichajes.net.

На думку журналістів, для 26-річного воротаря настає важливий етап у кар'єрі. Лунін прагне отримати стабільне місце в основі, і клуб із Вільярреалу готовий надати йому статус першого номера.

У поточному сезоні 2025/26 українець зіграв два матчі на клубному рівні, у яких пропустив п'ять м'ячів. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Луніна у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у список футболістів Реала, яких хоче продати мадридський клуб.