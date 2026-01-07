Центральний захисник Мілана Фікайо Томорі незабаром офіційно підпише нову трудову угоду із клубом. За даними інсайдера Ніколо Скіри, сторони вже досягли принципової згоди щодо продовження співпраці.

28-річний англієць перебуває на порозі підписання довгострокового контракту. Незважаючи на інтерес з боку двох клубів англійської Прем'єр-ліги, Томорі вирішив залишитися в Італії та продовжити кар'єру у складі «россонері».

Томорі захищає кольори Мілана з 2021 року. Цього сезону він провів 19 матчів у всіх турнірах і віддав три результативні передачі. Очікується, що про продовження контракту буде оголошено до кінця січня.

Раніше повідомлялося, що Мілан у захваті від перших днів в команді форварда збірної Німеччини.