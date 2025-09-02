Павло Василенко

Мілан у понеділок представив Адрієна Рабьо як свого нового гравця у червоно-чорній формі. 30-річний французький півзахисник підписав контракт з россонері до 30 червня 2028 року, повідомив клуб на офіційному сайті.

Рабьо перейшов у Мілан з французького Марселя. Раніше він також захищав кольори ПСЖ та Ювентуса.

Окрім прибуття Рабьо, Мілан також оголосив про зміни в складі в останній день трансферного вікна.

22-річний американський півзахисник Юнус Муса буде орендований у суперника з Аталанти з Бергамо, а 20-річний іспанський правий захисник Алекс Хіменес щонайменше на один сезон пішов до англійського Борнмута.