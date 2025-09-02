Мілан зробив три зміни в останній день трансферного вікна
Відомий футболіст повернувся в Серію А
близько 2 годин тому
Адрієн Рабьо. Фото - Getty Images
Мілан у понеділок представив Адрієна Рабьо як свого нового гравця у червоно-чорній формі. 30-річний французький півзахисник підписав контракт з россонері до 30 червня 2028 року, повідомив клуб на офіційному сайті.
Рабьо перейшов у Мілан з французького Марселя. Раніше він також захищав кольори ПСЖ та Ювентуса.
Окрім прибуття Рабьо, Мілан також оголосив про зміни в складі в останній день трансферного вікна.
22-річний американський півзахисник Юнус Муса буде орендований у суперника з Аталанти з Бергамо, а 20-річний іспанський правий захисник Алекс Хіменес щонайменше на один сезон пішов до англійського Борнмута.