Журналіст Володимир Звєров висловився про рішення Динамо Ігоря Костюка в статусі головного тренера на постійній основі.

Чому, на мій погляд, у Ігоря Костюка прибрали статус «в.о.», але не сказали, який термін контракту. Знову ж таки, ось ці чутки про те, що мова йде про роботу Костюка до кінця сезону, а далі вирішимо. Ну от я думаю, що я просто раніше бачив такі моменти в українському футболі. Це відбувається з такої причини, що тренер, який приходить на передматчеву чи післяматчеву прес-конференцію з префіксом «в.о.», до нього постійно звертається як виконувач обов'язків і це тисне на тренера. Його будуть постійно, от умовно, тренера постійно запитували б навесні: «А коли вже приберуть ось цей префікс «в.о.», коли вас призначать головним тренером?

Постійно були би дискусії в пресі: «А треба, не треба?» А чому не прибирають цей префікс? Чому не призначають головним тренером?» І я думаю, що це все медійно би дуже тиснуло на тренера, як на людину.

Історія з цим «в.о.» Ігоря Костюка, я думаю, що вона багато в чому закінчилась так саме тому, щоб умовно медійно відчепилися від Костюка і дали йому працювати. Зрозуміло, що він головний тренер, на нього зараз роблять ставку, - заявив Звєров.