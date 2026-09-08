Ексфорвард Динамо Артем Мілевський поділився очікуваннями від виїзного матчу киян проти вінницької Ниви в 1/16 фіналу Кубка України, який відбудеться 10 вересня.

Колишній нападник оцінив поточний ігровий та емоційний стан столичної команди.

Клас класом, але насправді матч цікавіший, ніж здається. У Динамо взагалі нічого не окей. Не знаю, що там у них у роздягальні коїться, але хлопці явно не в формі. Маю на увазі саме емоції, голови.

Ось із ЛНЗ тиснули, моменти створювали, Пономарьов після гри сам сказав, що віддав м’яч, бо важко було протистояти. Але де голи?

В УПЛ всього 7 очок у 4 матчах. Якось там з горе-пополам зачепили Верес і перемогли мертвий Колос. І все. Скрізь один біль і страждання. Буковина, звісно, красені, Шищенку респект, але камон – ми про Динамо зараз говоримо чи про кого?

Після ЛНЗ тренер сказав, що висновки зробили. Які висновки? Пономарьов ще, до речі, казав, що Динамо – друга команда УПЛ після Шахтаря за якістю гравців. Цікаво, на яке місце ставлять себе самі гравці Динамо.

Повторюся, але очевидно ж, що в команди немає драйву. Гравці виходять на поле й ніби вже знають, що зараз доведеться страждати. Нема де енергію взяти. Хоча якщо казати «нащо тих людей слухати», то звідки тому драйву взятися?

Не можна ховатися від фанатів за парканом. Ти банально не можеш закритися в коконі й видавати рівень. Воно так не працює. Будь ти хоч Роналду, хоч Мессі – ти ніде не знайдеш такої потужної емоційної підзарядки, як у фанатів.

Не знаю, наскільки це про матч із Нивою, бо клас усе ж таки різний. Та й на Кубок, скоріш за все, вийде ротація. Але ротація – це тонка штука. Динамо вже показувало, що їм замало просто вийти на поле з класом. Згадайте ту ж Буковину.

Сенсацію я б тут не чекав – сила є сила. Але Нива точно зробить нерви.