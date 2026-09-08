Оприлюднено календар матчів збірної України на ЧС-2027 з хокею
Першу гру синьо-жовті проведуть 14 травня
Міжнародна федерація хокею (IIHF) оприлюднила розклад матчів чемпіонату світу-2027 в елітному дивізіоні.
Збірна України, яка пробилася до вищого дивізіону за підсумками виступів у групі IA ЧС-2026, зіграє у групі А.
Для синьо-жовтих це буде перша участь в еліті за останні 20 років.
Розклад матчів збірної України на ЧС-2027 з хокею:
14 травня (17:20): Україна — Швеція
16 травня (21:20): Німеччина — Україна
18 травня (17:20): Україна — Австрія
19 травня (21:20): Словенія — Україна
21 травня (17:20): Латвія — Україна
22 травня (21:20): Фінляндія — Україна
24 травня (21:20): Україна — Швейцарія
У рамках групового етапу українці проведуть сім поєдинків.
Капітан збірної України з результативно дебютував у Лізі чемпіонів.
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