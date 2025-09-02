39-річний іспанський захисник Рауль Альбіоль офіційно став футболістом італійської Пізи, яка виступає в Серії А. У минулому сезоні досвідчений оборонець захищав кольори Вільярреала.

Надзвичайна спортивна пригода, яка тепер зупиняється під пізанською вежею у чорно-синіх кольорах пізанського спортивного клубу. Ласкаво просимо, Рауль!, – йдеться у заяві пресслужби клубу.

За свою довгу кар’єру Альбіоль провів понад 700 матчів за Реал, Наполі, Валенсію, Вільярреал та Хетафе. У складі збірної Іспанії він здобув найбільші трофеї в історії країни, вигравши два чемпіонати Європи (2008, 2012) та чемпіонат світу (2010).

Також стало відомо, що Джеймі Варді проведе наступний сезон в Серії А.