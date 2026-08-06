«Ще шість і назавжди»: Вінісіус емоційно відреагував на новий контракт із Реалом
Нападник уклав угоду до 2032 року
Фланговий нападник Реал Мадрид Вінісіус Жуніор прокоментував продовження співпраці з іспанським грандом. Нова угода між клубом та бразильським вінгером розрахована до літа 2032 року.
Футболіст поділився емоціями у своїх соціальних мережах, підкресливши відданість мадридцям.
Вісім років на Бернабеу — це так мало… Ще шість і назавжди, Реал Мадрид.
У минулому сезоні вінгер зіграв 53 матчі за Реал у всіх турнірах, відзначившись 22 забитими м'ячами та 14 результативними передачами.
Залишається в Мадриді! Реал оголосив про підписання нової угоди з Вінісіусом Жуніором.