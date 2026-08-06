Бразильський нападник Вінісіус Жуніор узгодив нову угоду з мадридським Реалом. Оновлений контракт 26-річного вінгера розрахований до літа 2032 року.

Про продовження співпраці повідомив офіційний сайт вершкових.

Вінісіус Жуніор приєднався до Реала у липні 2018 року у віці 18 років. За вісім сезонів у клубі він провів 375 матчів, забив 128 голів та виборов 14 трофеїв: дві Ліги чемпіонів, три клубні чемпіонати світу, два Суперкубки УЄФА, три титули Ла Ліги, один Кубок Іспанії та три Суперкубки Іспанії.

Його внесок у всі ці здобутки був вирішальним завдяки його грі, результативним передачам та голам, зокрема тим, які він забив у двох останніх фіналах Ліги чемпіонів. Вінісіус Жуніор став одним із найважливіших гравців в один із найуспішніших періодів в історії клубу.