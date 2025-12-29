Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков втратив результативну передачу за підсумками матчу 16-го туру чемпіонату Португалії проти Браги, який завершився з рахунком 2:2.

На 29-й хвилині зустрічі при нульовій нічиїй українець виконав точну подачу зі штрафного, після якої Ніколас Отаменді головою відправив м'яч у сітку воріт суперника. Спочатку асист записали на рахунок Судакова.

Проте пізніше ліга переглянула епізод та внесла корективи до протоколу. З'ясувалося, що перед ударом Отаменді м'яч торкнувся голови захисника Браги, через що результативний пас українському хавбеку не було зараховано.

Відзначимо, що цей асист міг стати для Судакова першим у рамках португальської першості.