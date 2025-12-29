У поєдинку 16-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка на виїзді зіграла з Брагою і зустріч завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

Воротар лісабонців Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин. За версією аналітичного сервісу SofaScore, український голкіпер отримав оцінку 6,7. На його рахунку 30 дотиків м'яча, 20 точних передач з 25 із показником точності 81 відсоток, один відбитий удар та два пропущені голи.

Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков також розпочав матч із перших хвилин та залишив поле на 80-й хвилині. Його виступ SofaScore оцінив у 7,2 бала. Українець відзначився 40 дотиками, 22 точними передачами з 27 з точністю 81 відсоток, чотирма успішними обведеннями, трьома створеними гольовими моментами та шістьма виграними єдиноборствами із восьми, що становить 75 відсотків.