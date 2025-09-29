Георгій Судаков, ймовірно, зазнав невеликого пошкодження. Про це натякнув головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью після матчу сьомого туру чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте, який завершився перемогою його команди з рахунком 2:1.

«Георгій Судаков? Я замінив його через те, що він відчув труднощі», – цитує Жозе портал A Bola.

Після шести зіграних турів колектив під керівництвом Моуріньйо набрав 17 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Прімейра-ліги. Відставання від лідерів Спортингу та Порту, що йдуть на першому та другому місцях відповідно, становить лише одне очко.

У наступному турі Судаков, Трубін та їхні партнери вирушать на виїзний матч проти Порту. Зустріч відбудеться 5 жовтня та розпочнеться о 23:15 за київським часом.