Анатолій Трубін відзначився цікавим здобутком у поєдинку чемпіонату Португалії. У матчі сьомого туру національної першості Бенфіка на своєму полі здобула перемогу над Жил Вісенте з рахунком 2:1.

Український воротар здійснив вісім порятунків за гру - такого показника не досягав жоден голкіпер лісабонського клубу в чемпіонаті за останні сім років. Цікаво, що вперше за цей період Бенфіка не подала жодного кутового в матчі чемпіонату.

Число 7 стало символічним для цієї зустрічі: перемога дозволила продовжити успішну серію Бенфіки у протистоянні з Жил Вісенте до семи матчів поспіль і це рекордний показник в історії дуелей цих команд.

Завдяки цьому успіху орли піднялися на другу сходинку турнірної таблиці, набравши 17 очок.