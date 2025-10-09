Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью взяв участь у Конгресі здоров'я, організованому клубом у столиці Португалії на стадіоні Да Луж.

Під час заходу він поділився своїм досвідом роботи у структурі команди після повернення та розповів про погляди на розвиток клубу.

«Бенфіка — це гігантський європейський клуб, і навіть тепер, коли я знову тут, він не перестає мене дивувати. Чесно кажучи, одна справа — це те, що ти чуєш від когось, а інша — те, що бачиш на власні очі, відчуваєш і переживаєш щодня. Фізична структура — це одне, а людська структура — зовсім інше.

Ми багато чули про структуру Бенфіки, але це справді фантастичний клуб, із усіма необхідними умовами для тренера футбольної команди.Я завжди казав, що мені подобається працювати з клубами з невеликою кількістю персоналу, а потім покращувати умови і просити більше підтримки на різних рівнях.

Бенфіка натомість — це один із тих клубів, куди ти приїжджаєш з невеликою командою, як у мене, а потім розвиваєш функціональну емпатію та починаєш працювати в команді, бо, дійсно, у Бенфіки вже все є», — заявив португальський фахівець.