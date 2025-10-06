Бенфіка зіграла внічию з Порту з рахунком 0:0 у поєдинку восьмого туру чемпіонату Португалії сезону 2025/26.

Півзахисник Георгій Судаков вийшов у стартовому складі лісабонської команди та залишив поле на 90-й хвилині. За даними порталу Sofascore, його гра отримала оцінку 7,4 бала.

Видання A BOLA визнало українця найкращим футболістом зустрічі, зазначивши, що 25,2% уболівальників проголосували за нього в опитуванні.

У поточному сезоні Судаков провів за Бенфіку сім матчів, відзначившись двома голами та однією результативною передачею. Команда займає третій рядок турнірної таблиці, набравши 18 очок після восьми турів.

Наступний матч орли проведуть 17 жовтня о 21.30 за київським часом на виїзді проти Шавеша в рамках Кубка Португалії.