Моурінью: «Якби я став на ворота замість Трубіна – нічого б не змінилося»
Тренер Бенфіки неоднозначно прокоментував гру українського воротаря у матчі проти Порту
28 хвилин тому
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився щодо виступу воротаря збірної України Анатолія Трубіна у матчі восьмого туру чемпіонату Португалії проти Порту, який завершився з рахунком 0:0.
— Ми зіграли просто фантастично на стадіоні, на якому дуже важко грати. Я б сказав, що Трубін взагалі не виконав жодного сейву. Нам вдалося зонально нейтралізувати Варелу, Беднарека та Ківьора. У Родріго був один момент, але навіть якби на воротах стояв я замість Трубіна, результат був би той самий. Команда зіграла дуже організовано, без помилок у позиціях і без втрат концентрації. Трубін не вступав у гру, бо суперник не мав жодного небезпечного моменту. Це приклад дорослого, стратегічного футболу, — слова Моурінью наводить пресслужба лісабонського клубу.
Воротар Анатолій Трубін отримав виклик до національної збірної України на матчі відбіркого турніру до ЧС-2026. 10 жовтня Україна проведе виїзний поєдинок проти Ісландії, а 13 жовтня прийме у Польщі збірну Азербайджану.