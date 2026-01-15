Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью розповів, чому український півзахисник Георгій Судаков з'явився на полі під завісу першого тайму матчу проти Порту (0:1) у чвертьфіналі Кубка Португалії.

Крім того, досвідчений фахівець дав оцінку грі Судакова у цьому поєдинку, наголосивши, що українець мав можливості діяти більш продуктивно та вплинути на перебіг зустрічі.

«Чому вийшов Судаков, а не Барренечеа? Тому що ми не перебували в оборонній ситуації. Якби гра вимагала участі Енцо, він вийшов би на заміну.

Проте в нас був м'яч, був простір. Гра вимагала, щоб з'явився Судаков, а не Енцо. Чи міг Судаков бути результативнішим у тій чи іншій ситуації? Так, я згоден... Міг. Проте в тій грі, яку ми провели, було зрозуміло, що команді Судаков був потрібен більше», — сказав Моурінью для A Bola.