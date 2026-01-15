Моурінью — про гру Судакова в матчі проти Порту: «Гра вимагала, щоб він з'явився»
Наставник пояснив вихід українця на заміну
22 хвилини тому
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью розповів, чому український півзахисник Георгій Судаков з'явився на полі під завісу першого тайму матчу проти Порту (0:1) у чвертьфіналі Кубка Португалії.
Крім того, досвідчений фахівець дав оцінку грі Судакова у цьому поєдинку, наголосивши, що українець мав можливості діяти більш продуктивно та вплинути на перебіг зустрічі.
«Чому вийшов Судаков, а не Барренечеа? Тому що ми не перебували в оборонній ситуації. Якби гра вимагала участі Енцо, він вийшов би на заміну.
Проте в нас був м'яч, був простір. Гра вимагала, щоб з'явився Судаков, а не Енцо. Чи міг Судаков бути результативнішим у тій чи іншій ситуації? Так, я згоден... Міг. Проте в тій грі, яку ми провели, було зрозуміло, що команді Судаков був потрібен більше», — сказав Моурінью для A Bola.