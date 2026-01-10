Португальський журналіст та коментатор Бруну Франсішко на своїй сторінці у X звернув увагу на проблеми Бенфіки на лівому фланзі атаки. На цій позиції головний тренер команди Жозе Моурінью використовує українця Георгія Судакова, який є атакувальним півзахисником.

Експерт висловив думку, що задіяння Судакова на лівому краю нападу не приносить користі ні самому футболісту, ні командним результатам.

«Проблема лівого флангу Бенфіки помітна всім, але справа не стільки у якості гравців, скільки у варіантах чи плануванні гри. Давайте подивимося. Обрадор не входить у плани і йде. Даль недостатньо сильний в атаці. Судаков не є гравцем флангу, і його гра на цій позиції лише шкодить йому (і команді). Шельдеруп йде. Лопес Кабрал – правий захисник/крайній захисник, що грає на лівому фланзі. Нето, якого Моурінью дуже хвалив, зник з основного складу. Складна ситуація».

