Моурінью — про гру Трубіна в грі проти Жил Вісенте: «Не побачив нічого особливого»
Головний тренер Бенфіки прокоментував гру Анатолія Трубіна
близько 20 годин тому
Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью поділився своєю думкою про гру українського голкіпера Анатолія Трубіна в поєдинку проти Жил Вісенте, який завершився перемогою з рахунком 2:1.
«Що означає, що Трубін – найкращий гравець Бенфіки у цій грі? Гей, чувак, я не дивився гру. Я не дивився гру. Я відволікся і не дивився гру. Ми бачили іншу гру.
Він робить фантастичний подвійний сейв на першій хвилині, пропускає штрафний удар з 16 метрів після фолу, який мав бути фолом з боку Жил Вісенте, тому ми можемо вирвати цю ситуацію з контексту. Вони двічі влучили у стійку, але це не були такі удари, які майже рівноцінні голам, це були просто удари, які зачепили стійку, а потім що? Навіси, довгі паси, виходи?.. Чесно кажучи, я не побачив нічого особливого в грі Трубіна».
Варто зазначити, що в цій зустрічі Трубін встановив клубний рекорд Бенфіки за кількістю сейвів за один матч.