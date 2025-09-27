Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью поділився своєю думкою про гру українського голкіпера Анатолія Трубіна в поєдинку проти Жил Вісенте, який завершився перемогою з рахунком 2:1.

«Що означає, що Трубін – найкращий гравець Бенфіки у цій грі? Гей, чувак, я не дивився гру. Я не дивився гру. Я відволікся і не дивився гру. Ми бачили іншу гру.

Він робить фантастичний подвійний сейв на першій хвилині, пропускає штрафний удар з 16 метрів після фолу, який мав бути фолом з боку Жил Вісенте, тому ми можемо вирвати цю ситуацію з контексту. Вони двічі влучили у стійку, але це не були такі удари, які майже рівноцінні голам, це були просто удари, які зачепили стійку, а потім що? Навіси, довгі паси, виходи?.. Чесно кажучи, я не побачив нічого особливого в грі Трубіна».