Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував гостьову нічию з Брагою (2:2) у 16-му турі чемпіонату Португалії, наголосивши, що по суті його команда заслужила на перемогу.

За словами португальського фахівця, перший тайм залишився за господарями, проте у другій половині зустрічі Бенфіка повністю контролювала гру.

«У першому таймі Брага була кращою. У другому таймі Браги не було – була тільки Бенфіка. Гравці взяли на себе відповідальність. Переломити хід гри й виграти 3:2 – це фантастичний результат. Ми забили три чисті голи. Я бачив момент з лави запасних і потім переглянув повтор – гол був чистий. Ми перемогли», – наголосив наставник.

Після 16 турів Лісабонський клуб набрав 36 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці Прімейра-ліги, відстаючи від лідируючого Порту на сім балів.