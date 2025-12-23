Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував перемогу своєї команди над Фамалікау з рахунком 1:0 у 15-му турі чемпіонату Португалії, згадавши при цьому гру Анатолія Трубіна.

«Якщо хтось і мав ще пару чудових нагод, то це були ми, Трубіну майже не довелося втручатися, щоб зберегти результат. Я сказав команді – це те, що ми не збираємося зараз, у грі, яку повністю контролюємо, розігрувати м'яч низом проти команди, яка нарешті почала нас трохи більше пресингувати.

Ми не будемо зараз втрачати м'яч у фазі виходу з оборони, давайте не будемо віддавати м'яч Трубіну і ставити його у скрутне становище

Зрештою, ми змусили себе понервувати через рахунок, але не через саму гру. Вони завдали одного удару в площину – один сейв Трубіна – після того, як ми втратили м'яч у центрі поля», – сказав португалець.