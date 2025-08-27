Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Бенфіка у Лісабоні здобула мінімальну перемогу над Фенербахче. Хоча спочатку здавалося, що фортуна відвернулася від «орлів». Голи Павлідіса і Баррейно було скасовано через офсайд і фол відповідно. Та все ж переможний гол португальцям приніс Актюркоглу ще у першому таймі. Турецька команда залишилася вдесятьох наприкінці гри, коли Таліска отримав дві жовті картки протягом трьох хвилин. У підсумку Бенфіка втримала перемогу 1:0 й аналогічний загальний рахунок за сумою двох матчів.

Брюгге влаштував справжній погром для Рейнджерс, забивши шість м’ячів без відповіді та продемонструвавши справжній футбольний спектакль. Уже на 5-й хвилині Трезольді відкрив рахунок. Після вилучення Ааронса в дебюті зустрічі шотландці залишилися в меншості та фактично втратили шанси на камбек. У першому таймі бельгійці ще чотири рази вразили ворота завдяки голам Ванакена та дублю Сейса, а також результативному удару Станковича у компенсований час. У другому таймі Цоліс довів рахунок до 6:0. Загальний підсумок протистояння – 9:1 на користь Брюгге.

Копенгаген упевнено переграв Базель і також пройшов далі. Всі основні перипетії припали на другий тайм. Уже на його старті другого тайму Корнеліус вивів господарів уперед. Остаточну крапку у матчі поставив Мукоко, реалізувавши пенальті на 84-й хвилині. Завдяки перемозі 2:0 данці виграли двоматчеве протистояння з рахунком 3:1.

Бенфіка, Брюгге та Копенгаген вийшли до основної сітки Ліги чемпіонів. Фенербахче, Рейнджерс і Базель зіграють у Лізі Європи.

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф, кваліфікації, матчі-відповіді

Бенфіка – Фенербахче 1:0 (0:0 – перший матч)

Гол: Актюркоглу, 35

Вилучення: Таліска, 82 (Фенербахче)

Брюгге – Рейнджерс 6:0 (3:1 – перший матч)

Голи: Трезольді, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цоліс, 50

Вилучення: Ааронс, 8 (Рейнджерс)

Копенгаген – Базель 2:0 (1:1 – перший матч)

Голи: Корнеліус, 46, Мукоко, 84 (пен.)