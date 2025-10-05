Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував чутки про проблеми зі здоров'ям у команді перед виїзним матчем проти Порту в чемпіонаті Португалії.

За інформацією португальських ЗМІ, кілька гравців і частина тренерського штабу заразилися вірусною інфекцією, що проявляється головними болями та м'язовою ломотою.

«Усі здорові, сьогодні всі тренувалися, все гаразд. Ніхто не позбавлений можливості подорожувати чи грати. Сподіваємося, що від сьогодні до завтра буде тільки краще. Їдемо всі разом. Відкласти гру? Є один гравець, який у всьому винен – я знаю хто це і жартую з ним (сміється). Потім був я… Два дні тому це було справді тривожно, але сьогодні всі тренувалися. Ми навіть думали їхати на північ окремо, але це не знадобиться. Ймовірно, завтра нам буде ще краще, ніж сьогодні. Але ми не думали про перенесення матчу», – цитує Моурінью A Bola.

Нагадаємо, зустріч Порту та Бенфіки відбудеться у неділю, 5 жовтня, у рамках восьмого туру чемпіонату Португалії. Початок матчу запланований на 23:15 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Бенфіки може очолити катарський клуб.