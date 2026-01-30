Український голкіпер Анатолій Трубін став головним героєм матчу Ліги чемпіонів, подарувавши Бенфіці яскраву перемогу над мадридським Реалом.

У компенсований час, на 90+8-й хвилині зустрічі, Трубін прийшов у штрафний майданчик суперника і влучним ударом головою після навісу Фредріка Аурснеса відправив м'яч у дальній кут воріт. Цей гол забезпечив португальській команді вихід у плей-оф турніру.

За інформацією ESPN, рішення підключити українського воротаря до атаки було ухвалено головним тренером Бенфіки Жозе Моурінью. Камери трансляції зафіксували момент, коли наставник особисто дав вказівку Трубіну йти до штрафного майданчика Реала.