Павло Василенко

Флорентіно Перес претендує на посаду президента мадридського Реала. Досвідчений менеджер пообіцяв, що якщо його місія буде успішною, він надасть пропозицію в розмірі 150 мільйонів євро за нового гравця. Він також спробував пояснити, кого саме він має на увазі.

Президентські вибори в Реалі відбудуться 7 червня. Суперником Переса буде Енріке Рікельме.

У четвер увечері Перес дав інтерв'ю, в якому спробував відповісти на передвиборчі обіцянки свого опонента. Він зосередився на оголошенні про масштабний трансфер клубу Реал, який очікується у разі перемоги 79-річного функціонера.

«Наступного тижня ви дізнаєтесь, кого я хочу підписати. Він коштуватиме щонайменше 150 мільйонів євро. Я спробую підписати найдорожчого гравця в історії мадридського Реала. Я зроблю пропозицію у вівторок. Це буде не Ерлінг Холанд, це також не буде Майкл Олісе. Я не маю на увазі захисника. Ми пропонуємо гравця рівня Кріштіану Роналду. Мій футболіст не грає в Англійській Прем'єр-лізі. Люди не повірять. Готуйтеся до наступного тижня. Звичайно, спочатку ми зв'яжемося з клубом гравця, бо якщо хтось не знає, то так і має бути», – оголосив Перес в інтерв'ю Horizonte.

AS стверджує, що Вітінья та Жоау Невеш з ПСЖ є у списку бажань Переса. Крім того, бос мадридського клуб все ще розглядає Олісе з Баварії, хоча під час інтерв'ю він заперечив таку кандидатуру.