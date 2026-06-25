Моурінью: «Я хочу, щоб гравці Реала програли на чемпіонаті світу»
Іронічна заява португальця щодо відпочинку для лідерів команди
близько 1 години томуПідписатися в
Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью з іронією пояснив, чому бажає футболістам свого клубу якнайшвидшого вильоту з чемпіонату світу-2026. Наводить слова керманича El Chiringuito з посиланням на YouTube-канал Beast Mode On.
Я хочу, щоб гравці Реала програли на чемпіонаті світу, щоб вони могли поскоріше відправитися у відпустку.
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