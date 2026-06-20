Павло Василенко

Мадридський Реал відчув потребу прояснити чутки про інтерес до півзахисника Баварії Майкла Олісе, а клуб пояснив, що не звертався до гравця з метою переманити його до стоилці Іспанії.

«У світлі повідомлень, опублікованих у різних ЗМІ, щодо ймовірної зацікавленості нашого клубу в гравцеві Баварії Майклі Олісе, Реал хоче уточнити, що не мав жодних контактів, прямих чи непрямих, з вищезгаданим гравцем, його представниками чи близькими до нього особами».

Не уточнюючи, чи справді клуб зацікавлений у підписанні гравця, Реал хотів підкреслити чудові інституційні відносини, які він підтримує з Баварією, водночас висловивши жаль з приводу спекуляцій, які не відповідають дійсності.

Нарешті, клуб також наголосив, що будь-який можливий інтерес до гравця, який належить до іншого клубу, має вирішуватися, перш за все, між Реалом та Баварією.