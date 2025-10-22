Головний тренер Евертона Девід Моєс на запитання щодо найбільш вдалих придбань клубу відповів, що не слід списувати з рахунків і «стару гвардію». У тому числі й українського захисника Віталія Миколенка.

Усі б, напевно, назвали Джека Ґріліша. Я назву Кірнана Дьюзбері-Голла – він молодець, як на мене, і дуже добре грає. Він сильно вплинув на команду, додав нам якості у фінальній третині. Ми дуже задоволені тим, що він робить. Джек Ґріліш теж дуже нам допоміг, він грає просто чудово, а ще має великий досвід – і цим теж нам дуже допомагає.

Але, мабуть, я маю відзначити тих хлопців, які вже були тут – Джордан Пікфорд, Джерред Брентвейт, Джеймс Тарковскі, Майкл Кін у захисті. Вони дуже надійні. І Миколенко. Він гарний хлопець, ми його дуже любимо. Він чудовий хлопець поза полем, з ним дуже легко порозумітися. Його футбол значно покращився. Я був здивований його грою, коли повернувся до Евертона, він продемонстрував, наскільки він хороший. Я думаю, він дуже добре впорався з деякими з найкращих флангових гравців у лізі, що мене приємно здивувало – чи то Сака, чи то Салах. Я думаю, він виконав дуже хорошу роботу.