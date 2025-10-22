Моєс вважає ключовими у покращенні результатів Евертона не тільки новачків, а і Миколенка з іншими «старожилами»
Тренер англійського клубу заявив, що футбол вихованця Динамо значно покращився
27 хвилин тому
Головний тренер Евертона Девід Моєс на запитання щодо найбільш вдалих придбань клубу відповів, що не слід списувати з рахунків і «стару гвардію». У тому числі й українського захисника Віталія Миколенка.
Усі б, напевно, назвали Джека Ґріліша. Я назву Кірнана Дьюзбері-Голла – він молодець, як на мене, і дуже добре грає. Він сильно вплинув на команду, додав нам якості у фінальній третині. Ми дуже задоволені тим, що він робить. Джек Ґріліш теж дуже нам допоміг, він грає просто чудово, а ще має великий досвід – і цим теж нам дуже допомагає.
Але, мабуть, я маю відзначити тих хлопців, які вже були тут – Джордан Пікфорд, Джерред Брентвейт, Джеймс Тарковскі, Майкл Кін у захисті. Вони дуже надійні. І Миколенко. Він гарний хлопець, ми його дуже любимо. Він чудовий хлопець поза полем, з ним дуже легко порозумітися. Його футбол значно покращився. Я був здивований його грою, коли повернувся до Евертона, він продемонстрував, наскільки він хороший. Я думаю, він дуже добре впорався з деякими з найкращих флангових гравців у лізі, що мене приємно здивувало – чи то Сака, чи то Салах. Я думаю, він виконав дуже хорошу роботу.
