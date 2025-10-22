Моєс: «Миколенко дуже добре грає»
Тренер Евертона прокоментував виступи українського захисника
близько 1 години тому
Головний тренер Евертона Девід Моєс у коментарі Setanta Sports поділився враженнями від гри українського захисника Віталія Миколенка.
«Я подумав, що українцям буде приємно почути про Міко. Я справді вважаю, що в захисті він, мабуть, був найсильнішою ланкою команди за останні сезони.
Ми намагалися посилити передню лінію, щоб мати більше варіантів в атаці – і команда виглядає добре, я задоволений.
Я хочу, щоб він став кращим у грі на фінальній третині. Мені подобається, що він більш креативний. Я хочу, щоб він краще робив передачі, щоб додавав асисти — на мою думку, він це може.
Зараз він звик до фізичних вимог і швидкості гри. Думаю, що він дуже добре грає. У Прем’єр-лізі ніколи не буває легко, і Міко чудово з цим справляється».
Свій наступний матч Евертон проведе у АПЛ проти Тоттенгема на домашньому стадіоні Хілла Дікінсона. Гра запланована на неділю, 26 жовтня, початок о 18:30 за київським часом.