Головний тренер Евертона Девід Моєс у коментарі Setanta Sports поділився враженнями від гри українського захисника Віталія Миколенка.

«Я подумав, що українцям буде приємно почути про Міко. Я справді вважаю, що в захисті він, мабуть, був найсильнішою ланкою команди за останні сезони.

Ми намагалися посилити передню лінію, щоб мати більше варіантів в атаці – і команда виглядає добре, я задоволений.

Я хочу, щоб він став кращим у грі на фінальній третині. Мені подобається, що він більш креативний. Я хочу, щоб він краще робив передачі, щоб додавав асисти — на мою думку, він це може.

Зараз він звик до фізичних вимог і швидкості гри. Думаю, що він дуже добре грає. У Прем’єр-лізі ніколи не буває легко, і Міко чудово з цим справляється».