Рандаль Коло Муані налаштований знову продовжити кар'єру у Ювентусі. Французький форвард вже виступав за туринський клуб у другій частині минулого сезону, проте тоді б'янконери не зуміли оформити повноцінний трансфер.-

На початку вересня нападника відправили в оренду до Тоттенхема, але останнім часом у пресі все частіше з'являється інформація про його можливе повернення до Італії. Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, у Ювентусі не сумніваються, що 27-річний гравець зацікавлений у повторному переході та готовий знову одягнути футболку туринців. Більше того, Коло Муані здатний особисто натиснути на ситуацію, якщо лондонський клуб заважатиме угоді.

Очікується, що предметні переговори можуть розпочатися у четвер після завершення матчів останнього туру загального етапу Ліги чемпіонів. Зазначимо, що форвард, якого Transfermarkt оцінює у 25 мільйонів євро, як і раніше, належить ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль відмовив Тоттенгему у трансфері Робертсона.