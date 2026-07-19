Том Круз, Пост Малоун та Дженніфер Гадсон виступлять на церемонії закриття ЧС-2026
Стало відомо, хто з артистів виступить перед фіналом Мундіалю та у перерві вирішального матчу
близько 1 години томуПідписатися в
Організатори чемпіонату світу з футболу оголосили склад артистів, які візьмуть участь у шоу-програмі фінального дня турніру. Повідомлє Суспільне Спорт.
Церемонія закриття розпочнеться за 90 хвилин до старту фінального матчу. Володарка премій Греммі та Оскар Дженніфер Гадсон виконає гімн США, а головною зіркою передматчевого шоу стане репер Пост Малоун.
Деталі виступу актора Тома Круза не розголошуються. Раніше він брав участь у закритті Олімпіади-2024 в Парижі, де спустився з даху стадіону на мотузці.
Окрім цього, у великій перерві фінального поєдинку запланований спільний виступ Мадонни, Шакіри та південнокорейського гурту BTS.
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