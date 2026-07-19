Денис Сєдашов

Організатори чемпіонату світу з футболу оголосили склад артистів, які візьмуть участь у шоу-програмі фінального дня турніру. Повідомлє Суспільне Спорт.

Церемонія закриття розпочнеться за 90 хвилин до старту фінального матчу. Володарка премій Греммі та Оскар Дженніфер Гадсон виконає гімн США, а головною зіркою передматчевого шоу стане репер Пост Малоун.

Деталі виступу актора Тома Круза не розголошуються. Раніше він брав участь у закритті Олімпіади-2024 в Парижі, де спустився з даху стадіону на мотузці.

Окрім цього, у великій перерві фінального поєдинку запланований спільний виступ Мадонни, Шакіри та південнокорейського гурту BTS.

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