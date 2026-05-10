Денис Сєдашов

Керманич київського Динамо Ігор Костюк прокоментував нічийний результат у матчі з ЛНЗ (0:0) та поділився планами на майбутнє. Тренер наголосив, що попри домінування Шахтаря у поточному сезоні, кияни не зраджуватимуть своїй філософії. Слова наводить пресслужба біло-синіх.

За словами Костюка, ключова різниця між грандами полягає у підході до формування складу:

Ви бачите, що наша філософія, яку підтримує керівництво клубу, базується на власних вихованцях. Звісно, нам потрібні якісні футболісти для підсилення. Шахтар рухається іншим шляхом — вони купують дорогих гравців. Ми ж будемо конкурувати за рахунок своїх футболістів, організації гри та якості наших виконавців. Думаю, наступного сезону ситуація вже не буде такою, як цього року. Але ми розуміємо, що молодим гравцям потрібен час, щоб прогресувати. Ігор Костюк

Після цієї нічиєї Динамо набрало 48 очок і фактично ускладнило собі боротьбу за єврокубки через чемпіонат. За три тури до фінішу кияни суттєво відстають від другого Полісся, яке має 55 балів.

Тепер для виходу до Ліги Європи Динамо необхідно перемагати Чернігів у фіналі Кубка України.