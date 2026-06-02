Павло Василенко

Організатори чемпіонату світу 2026 року представили офіційний ігровий м'яч турніру Adidas Trionda. Новинка відрізняється не лише дизайном, присвяченим США, Канаді та Мексиці, які приймуть світову першість, а й передовими технологіями, здатними суттєво змінити роботу арбітрів.

Головною особливістю м'яча стала удосконалена система Connected Ball Technology. Усередині Trionda встановлено мініатюрний датчик вагою всього 14 грамів, який у режимі реального часу збирає дані про рух м'яча. Система фіксує інформацію 500 разів на секунду, відстежуючи швидкість, напрямок, обертання та точний момент контакту з гравцем.

Отримані дані синхронізуються з інформацією від дванадцяти високошвидкісних камер навколо поля. Після цього штучний інтелект формує тривимірну модель епізоду, допомагаючи суддям швидше та точніше приймати рішення.

Розробники впевнені, що технологія дозволить значно підвищити точність визначення офсайдів, оскільки система може фіксувати момент передачі буквально за частки секунди. Крім того, вона допоможе при розгляді спірних епізодів з грою рукою та визначенні перетину лінії воріт.

У порівнянні з м'ячем чемпіонату світу 2022 Al Rihla конструкція була додатково вдосконалена. Для збереження ідеального балансу інженери запровадили спеціальну систему противаг. При цьому вбудований акумулятор забезпечує близько шести годин безперервної роботи, а при заміні м'яча під час матчу передача даних відбувається автоматично без втрати інформації.

Чемпіонат світу-2026 розпочнеться 11 червня матчем-відкриттям між Мексикою та Південною Африкою. Турнір завершиться 19 липня.